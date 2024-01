Biletul norocos i-a adus câștigul uriaș de 1,1 milioane de lire irlandeze, echivalentul a aproximativ 1,4 milioane de euro. Cu toate acestea, spre deosebire de mulți câștigători la loto, care ar fi fost tentați să își cheltuiască rapid această avere, românul a ales o cale diferită, și anume să investească banii în mod inteligent.

Românul a decis să revină acasă după patru ani, unde a înființat Compania Auto Moto Invest din Bacău, reprezentant al mărcii auto Skoda și a construit un showroom. Din acest an, Gabriel va reprezenta în Bacău şi marca auto MG, produsă de chinezii de la Quantum Auto Max, care a fost lansată la finalul anului 2023 pe piaţa românească.

Dar investițiile sale nu s-au oprit aici. Gabriel Căsăneanu și-a extins afacerile și cu o reţea de spălătorii selfwash în Bacău, iar în curând va deschide a patra spălătorie. Potrivit ultimului bilanț, în 2022, cifra de afaceri a companiei lui Gabriel Căsăneanu, care are 38 de angajați, s-a ridicat la 33,5 milioane de lei iar profitul a depășit 1,1 milioane de lei.

„Câştigul la loto a venit ca o surpriză în condiţiile în care eram la cumpărături şi mai aveam 2 lire în buzunar. Mi-am propus să îmi iau de o liră mandarine şi de restul am jucat la loterie“, a spus Gabriel Căsăneanu Ziarului Financiar.

Dar câștigul său i-a adus și bătăi de cap, cel puțin în Irlanda. Victoria sa a stârnit invidie și frustrare în rândul irlandezilor, acestora fiindu-le greu să accepte faptul că un străin a reușit să obțină premiul cel mare.

„A fost un moment neplăcut pentru că acolo a fost o reacţie foarte dură împotriva mea. Deja era un val negativ legat de imigranţii din Irlanda la vremea respectivă, aveau chiar un ministru de Justiţie care şi-a propus să elibereze ţara de imigranţi când a preluat mandatul. Şi au fost două zile de coşmar cu tot felul de demonstraţii, că sunt străin, că nu am ce căuta acolo, că eram refugiat, că eram nu mai ştiu cum. A fost o situaţie delicată“, a mai spus omul de afaceri băcăuan.

Chiar dacă deținea o sumă considerabilă, Gabriel Căsăneanu a descoperit că proiectul construirii unei întregi hale a fost unul mai costisitor decât anticipa. Astfel, pe lângă banii câștigați la loterie, a fost nevoit să caute și finanțare bancară. În primii ani, firma sa, Auto Moto Invest, a avut parte de o perioadă de prosperitate economică înaintea crizei financiare, ceea ce a dus la necesitatea construirii unei a doua hale, imediat după finalizarea primei investiții.

În primii ani, compania s-a dezvoltat exponențial, astfel că, în 2008 a vândut 650 de maşini într-un singur an iar în 2010, când criza era instalată, doar 60 de maşini.

În prezent, Compania Auto Moto Invest are trei hale și vinde aproximativ 400 de mașini noi pe an dar și alte sute second hand.

În 2016, Gabriel Căsăneanu, după o analiză amănunțită a pieței, a decis să-și deschidă prima spălătorie selfwash. S-a dovedit a fi o afacere profitabilă, astfel încât în primele luni din acest an își va inaugura a patra spălătorie.

