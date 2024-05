Inflația ascunsă de sărbători. De ce plecăm cu sacoșele goale

Câteva produse esențiale pentru masa de Paște. Prețurile sunt însă cele care le dau coșmaruri celor care se aventurează printre rafturile magazinelor.

„E 70 de lei kg de cozonac am văzut!”

Alături de cozonac, și mielul este vedeta mesei de sărbători, dar și cel mai scump produs din coșul de cumpărături.

Prețuri de coșmar înainte de Paște. La cât a ajuns un kg de miel

„ - O să cumpărați miel?

- Nu cred, prețul...

- E scump?

- 40… văd acolo 45 de lei pe kg. 46, da.

- Mai mult decât anul trecut?

- Mult mai mult.

- Joi, vineri, sâmbătă vor fi mai scumpe oricum toate verdețurile, mai mult ca sigur salata, ceapa verde, usturoiul verde, ridichi, tot.”

Așa au ajuns mulți dintre români să facă doar ture de magazin pentru ca la final să plece cu mâna goală.

„ - Eu nu prea cumpăr că am acasă, doar mă uit așa de curiozitate. Toate sunt scumpe mai ales acum de Paște.

- Cum merg cumpărăturile pentru masa de Paște?

- Merg prost că nu am bani.

- Cât v-a costat ce ați cumpărat?

- 60 de lei, un ciolan și două verze.

- Miel cumpărați?

- Nu cumpăr că nu am bani.”

Un român din trei spune că va plăti cu 30% mai mult pentru masa de Paște de anul acesta față de cea de anul trecut.