Seceta pedologică moderată se menţine în această perioadă în cultura grâului de toamnă în unele zone agricole din Muntenia, Moldova şi Transilvania, arată prognoza de specialitate emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 19 - 26 ianuarie 2024.



"În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-100 cm se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată) se vor înregistra local în nordul Munteniei, sudul, sud-vestul şi izolat nord-estul Moldovei, sudul Transilvaniei", precizează specialiştii ANM.



La culturile cerealiere se va semnala repausul biologic în cea mai mare parte a regiunilor agricole, iar în zonele de câmpie, datorită regimului termic mediu din aer şi sol mai ridicat decât în mod obişnuit din primele zile, vor fi posibile reluări lente şi temporare ale proceselor vegetative la cerealierele de toamnă. În semănăturile efectuate în epoca optimă, viabilitatea nodului de înfrăţire nu va fi afectată de scăderea temperaturilor minime negative din aer şi sol, îndeosebi pe terenurile unde plantele vor fi protejate de existenţa stratului de zăpadă.



Totodată, pe suprafeţele fără strat protector de zăpadă, atât în culturile semănate în epoca optimă, cât şi în cele tardive, plantele vor fi expuse frigului, fiind în continuare afectate parţial prin brunificare şi arsuri (necroze) ale vârfului frunzelor. Orzul şi grâul de toamnă vor înregistra fazele de răsărire, formare a frunzei a treia şi înfrăţire (10-100%), starea de vegetaţie fiind bună şi medie, respectiv medie şi slabă în semănăturile tardive.



Potrivit sursei citate, în sudul, sud-estul şi estul ţării, rapiţa înfiinţată în epoca optimă se va afla la înfrunzire (5-9 frunze), uniformitatea şi vigurozitatea culturilor menţinându-se în general bună şi medie, respectiv medie şi slabă pe suprafeţele unde s-a produs deprecierea aparatului foliar (frunze îngheţate parţial sau total) în zilele geroase din intervalele precedente.



În toate plantaţiile, pomii fructiferi şi viţa-de-vie îşi vor continua repausul vegetativ, speciile fiind pe ansamblu bine adaptate la condiţiile de iernare.



Lucrările agricole specifice acestei perioade (fertilizări, tăieri la pomi, etc.) vor fi sistate temporar datorită precipitaţiilor ce se întrevăd.



ANM a evaluat şi condiţiile de iernare ale speciilor de toamnă, analizând indicele termic specific perioadei 1 decembrie 2023 - 18 ianuarie 2024, respectiv cuantumul temperaturilor minime negative din aer, ce caracterizează anotimpul rece prin asprimea iernii. "O iarnă blândă (0-10 "unităţi de ger") se înregistrează în Dobrogea, Muntenia, Banat, Crişana şi Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Olteniei, local în estul, vestul, nordul şi sudul Moldovei. Local în nordul, estul, sudul şi centrul Moldovei, estul, sud-estul şi sudul Transilvaniei, nordul Olteniei, se constată caracterul de iarnă normală (11-30 "unităţi de ger"). Izolat în estul Moldovei, se observă caracterul de iarnă aspră (31-40 "unităţi de ger")", explică experţii ANM.



Potrivit ANM, vremea mai caldă sub aspect termic de la începutul perioadei va intra într-un proces de răcire, pe întreg teritoriul agricol. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între -3 şi 8 grade Celsius în prima parte a intervalului, mai ridicată cu 1 - 6 grade în raport cu normele climatologice şi -8 - 3 grade în restul zilelor, limite apropiate de mediile multianuale, la scara întregii ţări.



Temperatura maximă a aerului va oscila între -4 şi 14 grade Celsius, în toate zonele de cultură, iar cea minimă se va încadra între -12 şi 2 grade în cea mai mare parte a regiunilor, valori mai scăzute fiind posibile în depresiuni, favorabile producerii îngheţului la sol.



"Se întrevăd precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), predominant sub formă de ninsoare, fiind însoţite de intensificări ale vântului, pe suprafeţe agricole extinse ale ţării. Izolat, în zonele sudice cantităţile de apă pot depăşi 15 l/mp, îndeosebi în primele zile", transmit specialiştii ANM.