"Sunt destul de multe teme pe care le dezbatem. Este în primul rând chestiunea energiei, climă și ceea ce se numește Green Deal. Noi știm de acasă că avem o problemă cu prețurile la energie, mai ales cu prețurile la electricitate. Noi am găsit acasă soluțiile pentru familiile cu venituri mici, avem o legislațiegata pregătită și vor fi compensaate facutile. Noi deja am rezolvat problema pentru lunile următoare la noi acasă. Doar că nu e chiar atât de simplu: dacă crește prețul la electricitate se resimte la alte prețuri. Am fost fermi și clari: trebuie să găsim pe lângă soluțiile naționae abordări ferme, europene.

Am solicitat să verificăm de ce au crescut prețurile. Trebuie să avem energie nucleară. Am insistat să fie finanțate prin fonduri europene”, a spus șeful statului.