„Liderul român, alături de Prima Doamnă Carmen Johannis, au fost primiți de miniștrii Eliud Owalo și Peninah Malonza”, titrează o știre publicată de Kenya Broadcasting Corporation (KBS).

„În prezența ministrului pentru Economie Digitală Eliud Owalo, am avut deosebita onoare de a-i primi pe Excelența Sa, Președintele Klaus Iohannis al României și pe Prima Doamnă Carmen Iohannis, aflați într-o vizită oficială. Karibuni Kenya!”, a scris ministra pentru Dezvoltare Regională, Peninah Malonza, într-o postare publicată pe contul X.

Președintele României efectuează un turneu în Africa, ce reprezintă primul demers politico-diplomatic la acest nivel din ultimii 30 de ani. Acest lucru vizează relansarea relațiilor României cu continentul african.

