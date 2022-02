Într-un mesaj scurt postat pe Twitter, Klaus Iohannis a transmis că „situaţia rămâne critică”.

„Importantă conferinţă de coordonare găzduită de preşedintele Biden, în contextul în care situaţia în materie de securitate continuă să fie critică.

Trebuie să demonstrăm unitatea noastră şi să continuăm consolidarea modalităţilor NATO în sensul descurajării şi apărării Flancului de Est", a afirmat Klaus Iohannis.

Important coordination call hosted by President Biden @POTUS as the security situation continues to be critical. We need to show our unity and continue to further strengthen NATO’s deterrence and defense on the Eastern Flank. pic.twitter.com/pe8Ijru2s2