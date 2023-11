De fiecare dată când are ocazia, Iohannis petrece acolo ore întregi, spun apropiații. Și-ar fi amenajat în subsol un banc de lucru cu tot felul de unelte cu care meșterește. Despre pasiunea sa a vorbit și în volumul său autobiografic, unde a scris că mereu i-a plăcut să „lucreze ceva manual”, considerându-se chiar îndemânatic. Președintele mai mărturisea că poate să-și pună singur faianță și că e capabil să repare orice prin casă. Pe de altă parte, o pasiune pe care o împărtășește cu soția este cea pentru pisici.

Ca orice sas, presedintele Iohannis este meticulos si foarte priceput. "Sub casa in care sta la Sibiu, cu Carmen, Klaus si-a amenajat niste ateliere incapatoare, sunt la fel de mari precum camerele de deasupra”, au declarat rudele lui Carmen Iohannis din satul Santu, în 2015 pentru WOWbiz.ro.

“Tine acolo bormasini, tot felul de scule, are si un banc de lucru.

Si acum, cand intra acolo, nu mai iese cu orele", au mai spus acestea.

Tot rudele lui Carmen ne-au marturisit ca la loc de cinste in casa actualului presedinte se afla pisicile familiei: "Klaus si Carmen tin enorm la pisicile lor, le-au facut locuri special in casa numai pentru ele. Fiecare are nume si este tratata ca un membru al familiei".

In cartea sa autobiografica, “Pas cu pas”, Iohannis povestea ca ii place sa mestereasca pe langa casa: “ Trebuie sa recunosc: dintotdeauna mi-a placut sa lucrez ceva manual. Cu rezultate rezonabile pentru un amator. Nu sunt un tip extrem de indemanatic, dar nicidecum stangaci. Mi-a placut sa mesteresc mereu cate ceva, dar nu mi-am dezvoltat niciodata un hobby propriu‑zis. Pot sa repar orice prin casa, prin gradina, prin pivnita.

Cand a fost nevoie, mi-am pus singur faianta si gresie in baie, in apartamentul in care m-am mutat cu sotia dupa ce ne-am casatorit. Pot si imi place sa lucrez cu lemnul!”.