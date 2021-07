Șeful statului a transmis un mesaj cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea muzeului, acesta fiind prezentat de consilierul prezidenţial George-Vladimir Duhan, în cadrul vernisajului expoziţiei ”A fost odată la Cotroceni”.

”Am urmărit cu satisfacţie cum Muzeul Naţional Cotroceni a desfăşurat în ultimii ani programe şi proiecte culturale dedicate tinerilor, care au luminat şi au repoziţionat instituţia dumneavoastră ca una dintre cele mai active în spaţiul cultural bucureştean. Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră în aceşti ultimi ani şi am putut organiza împreună cu Administraţia Prezidenţială nenumărate evenimente în care cultura şi educaţia s-au aflat în centrul preocupărilor noastre. Vă felicit pentru tot ceea ce aţi realizat până acum şi, în semn de recunoaştere şi apreciere a întregii activităţi, am decis decorarea Muzeului Naţional Cotroceni cu Ordinul ”Meritul Cultural”, Categoria F (Promovarea culturii), în grad de Cavaler, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înfiinţare”, a transmis preşedintele.

Iohannis a subliniat că muzeul este o instituţie ”importantă şi reprezentativă”, care ”tinde, prin organizare şi prin proiectele sale culturale, să se sincronizeze cu noile tendinţe” din muzeologia contemporană.

”În toţi aceşti ani, Palatul de pe dealul Cotrocenilor a întâmpinat un public din ce în ce mai larg. De la adulţi la copii, de la vizitatori români la cei veniţi din străinătate, cu toţii v-au trecut pragul cu dorinţa de a cunoaşte istoria şi patrimoniul vechiului târg al Bucureştilor, drumul greu, dar şi fascinant pe care l-a parcurs cetatea de scaun a Ţării Româneşti spre Capitala României reîntregite”, se mai arată în mesajul preşedintelui.