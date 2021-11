„Nu vom fi un element decorativ, am avut condiții pentru intrarea la guvernare. UDMR și-a păstrat portofoliile și funcția de viceprim-ministru. Totodată, a obținut ca partenerii din coaliție să preia câteva din prevederile incluse de noi în programul de guvernare din 2020, referitoare la protejarea drepturilor minorităților, adoptarea Legii statutului minorităților, învățământul în limba maternă și folosirea limbii materne. În foarte multe localități este asigurată, deja, prin Hotărâre de Guvern, folosirea simbolurilor locale și vom continua această inițiativă”, a mai spus liderul UDMR.

Mulți ne întreabă, de ce trebuia să facă parte UDMR dintr-o coaliție, care, și fără noi, are majoritate. Avem un singur răspuns: în următoarea perioadă putem să protejăm mai eficient interesele comunității maghiare din interiorul Guvernului, decât din opoziție, alături de AUR și USR. (...)

„Un Guvern cu susținere de aproape 70% în Parlament trebuie să își asume și reforme importante. Din perspectiva noastră cea mai importantă este revizuirea Constituției – în primul rând trebuie să clarificăm ce fel de republică este România. Noi vom propune partenerilor noștri introducerea republicii parlamentare”, a menționat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că a dorit înființarea unui minister al Familiei.

„Protejarea și sprijinirea familiilor este obiectivul cel mai important pentru UDMR. De aceea am propus ca, în noul Executiv, să fie un portofoliu care se ocupă cu sprijinirea familiilor. De asemenea, am introdus în programul de guvernare măsurile noastre care asigură o viață mai bună și mai predictibilă: scutiri și deduceri din impozit pentru familiile cu mai mulți copii, sprijin pentru cumpărarea, respectiv construirea de locuințe pentru familiile tinere, sprijin pentru cumpărarea unui autoturism. Din 1 ianuarie 2022 cresc indemnizațiile sociale, pensiile, venitul minim și alocația pentru copii, iar toate acestea am reușit să le realizăm fără să fim nevoiți să creștem impozite și taxe în următorul an”, a mai spus Kelemen Hunor.

„Sper foarte mult că această coaliție va reuși să își păstreze majoritatea și va asigura stabilitate pentru țară, deoarece ne aflăm în fața unei oportunități nemaiîntâlnite în ultimii 30 de ani: avem la dispoziție 30 de miliarde de euro din PNRR, iar din programul "Anghel Saligny" - inițiat de UDMR - 10 miliarde de euro pentru dezvoltarea localităților, comunităților noastre.