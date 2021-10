„Ori mergi pe varianta să obţii o susţinere de la unul sau altul până în februarie, şi atunci guvernul învestit merge şi îşi face treaba, dar între timp negociezi o formulă de majoritate de coaliţie, ori laşi acum o perioadă de 3-4 săptămâni pentru toate detaliile şi guvernul interimar conduce ţara", este de părere Kelemen Hunor.

"Nu e o mare tragedie din acest punct de vedere, este o problemă, dar haideţi să vedem - după această perioadă de conflict, dacă ostilităţile se opresc, dacă oamenii se aşază la masă şi deschid o perspectivă mai largă, atunci nu e timp pierdut. Dar asta înseamnă că ori pică guvernul minoritar, propus de Ciucă, ori renunţă la mandat Ciucă, spunând că nu are majoritate, şi se deschide din nou uşa negocierilor. Eu asta aş fi făcut. Sigur, nu este uşor, recunosc, fiindcă până acum au fost jigniri, au fost supărări, au fost adversităţi, există competiţie, dar altfel, cu acest Parlament, cu această structură a Parlamentului, va fi greu să oferi României stabilitatea necesară pentru anii care urmează. Deci, eu asta aş fi făcut, nu am spus public, am discutat cu colegii, şi ştiu şi colegii liberali, şi cei de la USR această idee de la mine, dar public nu am spus până acum. Dar, sigur, sfaturi nu pot să dau nici unuia, nici altuia, eu am spus ce aş face eu", a concluzionat preşedintele UDMR, în declarația pentru AGERPRES.