Jurnalistul Marius Tucă, diagnosticat cu COVID-19

Marius Tuca se afla internat pentru 24 de ore. Starea lui de sanatate este buna, nu are febra si nici alte simptome specifice. Examenul CT al plamanilor nu a relevat configuratii anormale. Nivelul saturatiei oxigenului in sange este de 97%, anunta ziare.com.

"Sper sa trec cat mai bine de aceasta incercare pe care viata mi-a pus-o in fata si sa ma intorc in studio. Imi iubesc profesia, colegii si spectatorii. Daca tot nu am avut concediu anul acesta, covidul mi-a creat aceasta oportunitate. Tineti aproape, dar nu mai aproape de un metru jumatate," a declarat Marius Tuca.