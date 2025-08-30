„În primul rând, Nicușor Dan, foarte posibil, rămâne consecvent cu sine însuși, anume rămâne poziționat în zona conservatoare, ultraconservatoare, cu simpatii legionare, neolegionare, nu atât de vizibile în campania electorală pentru, să ne amintim cu toții, Nicușor Dan era și se prezenta drept alternativa europeană care scoate țara din pericolul extremismului și izolaționismului.

Nicușor Dan nu face decât să fie Nicușor Dan. Congruent cu sine însuși, egal cu sine însuși, cel pe care nu l-am văzut atât de bine înainte, se vede acum mai bine pentru că e președinte.

Nicușor Dan încearcă să se cațere pe valul suveranist, vede că în societate crește simpatia alegătorilor pentru AUR, pentru Călin Georgescu, din oportunism politic, încearca pur și simplu să se cațere pe un curent, pe un val politic, și să surfeze pe el.

Dar acum întrebarea legitimă este: de ce? De ce ar face asta câtă vreme următoarele alegeri sunt abia peste 4 ani? Nicușor Dan se teme de o eventuală acțiune de suspendare pe care partidul extremist AUR a și anunțat-o, de la bun început, imediat după alegeri, că o ia în calcul. Pe fondul acestor presiuni este foarte posibil ca un partid populist cu tentația antireformei în sânge cum este PSD să se alieze de conjunctură cu un partid ca AUR, atunci când se va pune problema unei moțiuni de cenzură”, a spus Dan Tapalagă în cadrul unui podcat.

