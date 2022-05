În ziua în care Rusia a dat startul invaziei în Ucraina, jurnalista Daria Kucherenko a ieșit în stradă să protestesteze singură, în centrul orașului Ufa. A fost imediat dusă la o secție de poliție, unde a fost interogată timp de 3 ore.

The journalist Daria Kucherenko was charged with “discrediting” the Russian army because of a picket with an anti-war poster: “War is rape and murder of Ukrainian women and Ukrainians. War means poverty and repression in Russia.” After 20 minutes, she was detained. #Russia pic.twitter.com/Ln2riYMNVS