Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Călin Georgescu, candidatul interzis la alegerile prezidențiale, rămâne în continuare sub control judiciar. Contestația depusă de avocații liderului suveranist a fost respinsă, joi, de judecătorii Tribunalului București, iar decizia este una definitivă.

Magistrații de la Tribunalul București au analizat, joi, contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu și au decis menținerea controlului judiciar pentru 60 de zile, măsură dispusă de Judecătoria Sectorului 1 în urmă cu mai bine de o săptămână. 

Potrivit minutei publicate pe portalul instanței, judecătorii au respins contestația avocaților liderului suveranist ca fiind nefondată. Imagine

 

Astfel, în următoarele 60 de zile, Călin Georgescu trebuie să respecte o serie de măsuri sticte și așteaptă să vadă următoarea mișcare a sistemului în cazul celui de-al doilea dosar al său trimis în judecată la Curtea de Apel București, în care nu s-a fixat nici până acum un prim termen. 

Surse Realitatea PLUS spun că toți membrii secției speciale penale din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au refuzat să preia acest caz. 