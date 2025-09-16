Judecătoarea Adriana Stoicescu din Timișoara a fost filată de către autorități, prin interceptarea telefonului, monitorizarea biroului de la instanță, cât și pe stradă.

Filajul a durat timp de trei luni, din luna februarie până în luna mai a acestui an, potrivit rechizitoriului prin care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimiși în judecată.

Deși judecătoarea nu are nicio legătură cu acuzațiile din dosar, aceasta ar fi fost filată doar pentru simplul fapt că în anul 2019 Călin Georgescu i-ar fi propus să intre în politică și să devină Ministrul Justiției, însă aceasta a refuzat.