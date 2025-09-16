Procurorul general, explicații fără nicio probă în cazul lui Călin Georgescu

Avocații susțin că acuzațiile sunt generice, fără probe concrete/ Foto: Inquam Photos
Avocații susțin că acuzațiile sunt generice, fără probe concrete/ Foto: Inquam Photos

Parchetul General l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu în al doilea dosar, unde este acuzat de instigare la răsturnarea ordinii constituționale. Procurorul General Alex Florența a vorbit timp de o oră despre cazul fostului candidat la prezidențiale, oferind o serie de explicații pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, dar nu a prezentat și probe concrete, potrivit Realitatea Plus.

Într-o conferință de presă la Ministerul Public, procurorul general Alex Florența a vorbit despre faptul că există informații cum că o serie de companii care funcționează pe teritoriul țării noastre ar beneficia de finanțare rusească.

De asemenea, a vorbit despre faptul că o serie de conturi create în mediul online ar imita pagini oficiale, folosind „tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării ulterioare a unor mesaje personalizate către audiențe deja receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”.

Pe de altă parte, avocații candidatului interzis de sistem au argumentat în nenumărate rânduri că n-ar există probe în acest sens, la fel cum n-ar exista nici în alte dosare care îl vizează pe Călin Georgescu.