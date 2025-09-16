Într-o conferință de presă la Ministerul Public, procurorul general Alex Florența a vorbit despre faptul că există informații cum că o serie de companii care funcționează pe teritoriul țării noastre ar beneficia de finanțare rusească.

De asemenea, a vorbit despre faptul că o serie de conturi create în mediul online ar imita pagini oficiale, folosind „tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării ulterioare a unor mesaje personalizate către audiențe deja receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”.

Pe de altă parte, avocații candidatului interzis de sistem au argumentat în nenumărate rânduri că n-ar există probe în acest sens, la fel cum n-ar exista nici în alte dosare care îl vizează pe Călin Georgescu.