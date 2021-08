Biden a precizat că misiunea SUA nu a fost construirea unei națiuni în Afganistan, ci combaterea terorismului. Președintele SUA i-a acuzat pe liderii afgani că și-au părăsit poporul și au fugit din țară în plină luptă.

”Misiunea noastră în Afganistan nu a fost niciodată construirea unei națiuni. Am spus ani de zile că misiunea trebuie să fie axată pe combaterea terorismului. Amenințarea teroristă s-a extins dincolo de Afganistan.

Am avut de ales între a respecta înțelegerea încheiată de administrația Trump și a relua luptele. Am promis americanilor că voi fi mereu cinstit cu ei și adevărul este că lucrurile au evoluat mult mai rapid decât ne așteptam. Am făcut planuri pentru toate situațiile posibile. Ce s-a întâmplat? Liderii afgani au renunțat la luptă și au fugit din țară.

Soldații americani nu ar trebui să lupte și să moară într-un război pe care afganii au refuzat să îl poarte. Era greșit să trimitem mai multe trupe americane dacă liderii afgani nu au putut ajunge la o înțelegere. Dacă forțele afgane nu se apără, încă un an în plus de prezență americană nu ar fi făcut nicio diferență. Nu am vrut să repet greșelile trecutului de a rămâne și de a lupta într-un conflict care nu este în interesul Statelor Unite”, a spus Biden.

Liderul american a declarat că scenele din Afganistan ”sunt incredibil de dureroase” și că va continua să ajute poporul afgan.

”Am închis în siguranță ambasada noastră din Kabul. În următoarele zile vom transporta mii de cetățeni americani în afara Afganistanului. Vom continua să susținem plecarea în siguranță a aliaților noștri, vom răspunde rapid oricărui atac asupra oamenilor noștri. SUA își va apăra oamenii cu forță devastatoare dacă este nevoie.

Nu regret decizia de a pune capăt luptelor SUA în Afganistan. Nu voi cere soldaților noștri să lupte la nesfârșit în războiul civil al unei alte țări. Știu că decizia mea va fi criticată, dar nu o voi lăsa altui președinte. Ce se întâmplă acum s-ar fi putut întâmpla la fel de ușor peste 5 sau 15 ani”, a mai spus Biden.

Citește și: ”Reuniune de urgență a NATO, marți, după haosul din Afganistan”

Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul în speranța că vor prinde un ultim zbor care să îi evacueze din țară. Luni, Pentagonul a suspendat toate zborurile către și dinspre capitala afgană din cauza oamenilor care au intrat pe pistele de aterizare și au încercat să se aghețe de avioane.

Discursul de luni al liderului american vine în contextul în care administrația Biden a fost criticată dur pe plan intern și internațional pentru modul în care a gestionat evacuarea, pentru previziunile greșite privind evoluția situației și pentru decizia de a decala retragerea soldaților americani din Afganistan.