"După 20 de ani am înțeles cu greu că niciodată nu era un moment bun să retragem trupele americane. De asta am tot rămas acolo, eram foarte conștienți de riscurile asumate. Le-am promis întotdeauna americanilor că voi fi sincer, dar adevărul este că situația a degenerat mult mai repede decât noi am anticipat. Nu voi repeta greșeala din trecut. Vom continua să sprijinim poporul afgan, vom conduce diplomația noastră, influența noastră internațională asupra omenirii. Vom continua să milităm pentru drepturile femeilor și fetelor afgane așa cum o facem peste tot în lume. China și Rusia nu își doresc nimic mai mult decât ca Statele Unite să pompeze miliarde de dolari în resurse pentru a menține instabilitatea în Afganistan", a afirmat liderul de la Casa Albă.

Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul în speranța că vor prinde un ultim zbor care să îi evacueze din țară. Luni, Pentagonul a suspendat toate zborurile către și dinspre capitala afgană din cauza oamenilor care au intrat pe pistele de aterizare și au încercat să se aghețe de avioane.

Discursul de luni al liderului american vine în contextul în care administrația Biden a fost criticată dur pe plan intern și internațional pentru modul în care a gestionat evacuarea, pentru previziunile greșite privind evoluția situației și pentru decizia de a decala retragerea soldaților americani din Afganistan.