„Nu știu dacă există alte interese. Eu la momentul ăsta sunt membru AUR până nu mi se aduce la cunoștință în scris. Știu că George mi-a spuscă există o echipă care se ocupă de tot ce înseamnă PR. Că se vor ocupa de imaginea fiecărui parlamentar. Și mi s-a comunicat pentru că există inadvertențe, eu susțin abrogarea unor legi, am solicitat anularea a tot ceea ce însemană ordine cu privire la purtarea măștii. Și mi-au spus ca înainte să mă duc la o televiziune să le spun unde mă duc, ce discurs am, și întrebările, cine mai este invitat.

Eu cu George am avut o relație de prietenie frumoasă. El mergea pe aceleași idei ca ale mele. Pentru mine este șocantă mișcarea lui George. Sunt șocante discuțiile pe care George le are acum în public”, a spus Diana Șoșoacă la Realitatea PLUS.

Referitor la personajul controversat care ar fi președintele în acte al formațiunii AUR, Diana Șoșoacă a spus: „Marius Lulea a fost mereu la AUR. El vorbea mereu cu soțul meu despre strategia care trebuia făcută, despre anularea măsurilor din pandemie. este cel care a înființat acest partid conform actelor.

Întotdeauna Marius Lulea era prezent la întâlnirile pe care eu le-am avut la Parlament. Nu știu de unde veneau banii. Pe mine nici nu m-a costat campania electorală pentru că aveam notorietate. Dânsul spunea că a investit 100 de mii de euro și voia să luăm măcar 3% să-și recupereze banii”.