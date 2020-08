Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Zi tensionată dintr-o campanie contondentă! Mărturisirile lui Negulescu despre sistemul securistico-Economico-politic patronat de înalți demnitari

Deși cel puțin in București, exista o alianța electorală între PNL și USR PLUS, Vlad VoicuIescu îl ataca mult mai brutal pe Nicusor Dan decât pe Încruntata doamna Firea. Nu cumva, se repeta scenariul de la Constanta, unde fostul avocat al lui Mazăre, Stelian Ion îl bombardează din toate unghiurile pe candidatul liberal, in ciuda tuturor declarațiilor ca lupta împotriva ciumei roșii? Comentam și Mărturisirile lui Negulescu despre sistemul securistico-Economico-politic patronat de cei mai înalți demnitari ai statului din acel moment și ne întrebam îngrijorați ce se întâmpla in interiorul poliției romane, atât de timida cu clanurile interlope.

Va aștept alături de Dan Bucura, Valeriu Turcan, Adrian Moraru și Adrian Cozma, candidatul liberal la CJ SATU Mare.