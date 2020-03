Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Lumea a devenit decorul unui film de groază

Pandemia asta ne provoacă pe absolut toți, dar ne lasa fiecăruia un fel personal de a trai cea mai complexa și neclara experiența a vietii de pana acum! Vedem cum piramida necesităților, clasicizata de Maslow este înlocuită cu o alta in a cărei vârf se afla lupta pentru sănătate și viața! Perspectiva ca am putea fi și noi infectați ne proiectează toate speranțele imediate spre medici, asistente, voluntari, dar văzând cum in toată lumea sistemul public de sănătate este subfinanțat, fără paturi suficiente, aparate de ventilat, echipamente de protecție, inevitabil, ființa noastră caută înfrigurată și alte cai. Aici intervine rolul, chiar misiunea duhovnicilor și a psihologilor! Ce folos sa scăpăm de Covid 19, dar sa ne pierdem mințile?

Dar, probabil factorul psihologic care ne va da cel mai mult de furca zilele acestea este uriasul contrast dintre natura care explodează de culoare, care înflorește, și fețele palide și îngrozite care ne privesc pierdute din oglinda!

Lumea a devenit decorul unui film de groază, numai că monstrul de data aceasta ești chiar tu pentru vecinul tău și chiar el pentru tine! Acesta este adevarul! Eu am curajul sa-l afirm, nu sunt politician, nu sunt in campanie și am misiunea, pe cât pot, sa nu îmi mint publicul!