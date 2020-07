Joburi de studenți: Cum poți deveni cel mai bun promoter din echipa ta (P)

Vrei sa devii promoter? Atunci afla din randurile acestui articol cele mai importante informatii, privind o cariera de succes in acest domeniu:

Ce presupune jobul de promoter?

Este unul dintre cele mai raspandite joburi in randul studentilor. Daca obisnuiesti sa mergi des prin mall sau la cumparaturi in hypermarket, ii vezi mereu in spatele unui stand, oferind fie mostre din produsul pe care il vand, fie flyere promotionale. Indiferent de brandul pe care il reprezinta, obiectivul promoterilor este intotdeauna acelasi: determinarea clientilor de a cumpara produsul pe care acestia il promoveaza.

Cum ajungi sa lucrezi ca promoter?

Vei avea nevoie de un CV caruia sa ii atasezi o poza ce iti poate pune in evidenta trasaturile chipului. Este un job construit pe interactiune sociala, de aceea, angajatorii sunt mult mai dispusi sa aleaga acele CV-uri (in lipsa unei alte experiente) cu poze realizate cat mai bine. Nu ezita sa zambesti in poza din CV, adoptand totodata o atitudine degajata, ce poate exprima dorinta de a interactiona cu oamenii si deschiderea catre o comunicare foarte buna.

In cazul in care CV-ul a a fost ales, vei participa la un casting in care ti se va cere sa promovezi anumite produse (alimente, produse pentru ingrijire corporala, tigari electronice etc), pentru a-ti putea pune in evidenta aptitudinile de vanzator. Daca ai trecut si de proba castingului, urmeaza etapa de training, in care vei afla mai multe informatii despre produsul pe care urmeaza sa il promovezi.

Cum devii cel mai bun promoter din echipa?

Fiind un job construit in jurul comunicarii si al persuasiunii, imaginea pe care o ai reprezinta un element vital in procesul de vanzare. Un promoter de succes stie ca aspectul sau conteaza enorm, fiind mai mult decat complementar cu tehnicile de vanzare invatate la curs.

Asadar, aspectul fizic placut (sustinut printr-o ingrijire corecta) reprezinta un plus pe care nimeni nu il poate trece cu vederea. Din punct de vedere al atitudinii pe care un promoter de succes il are, trebuie sa mentionam o serie de aspecte importante:

Sa se poata adapta discutiilor cu persoane din diferite paturi sociale;

Sa dea dovada de respect in fata clientilor cu care interactioneaza;

Sa aiba un spirit de observatie foarte bun si puterea de a improviza;

Sa pastreze pe intreaga durata a conversatiei o atitudine pozitiva;

Sa isi construiasca discursul in jurul beneficiior reale ale produsului;

Sa aiba carisma si sa o utilizeze intr-un mod natural, benefic pentru vanzare.



Aplica acum pentru un job de promoter, potrivit pentru primii ani de studentie! Fiind o meserie in vanzari, prezenta fizica si modul in care interactionezi cu posibilii clienti reprezinta factori-cheie in procesul de vanzare pe care il urmaresti. Asadar, daca vrei sa ajungi cel mai bun promoter din echipa ta, construieste-ti un CV cu o poza ce iti poate pue in evidenta trasaturile chipului, fii atenta la toate informatiile utile pe care le poti invata la training si adopta intotdeuna o relatie pozitiva, adica un skill vital in acest job. Mult succes!