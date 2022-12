Federația Sindicatelor Silva, care are peste 15.000 de membri ce lucrează în zona de administrare a pădurilor din România, trage un semnal de alarmă într-un comunicat de presă cu privire la inițiativa Guvernului de a reorganiza majoritatea regiilor autonome existente, prin divizarea activităților de serviciu public de activitățile comerciale. În această situație s-ar afla, potrivit sursei citate, și Romsilva.

Sindicaliștii susțin astfel că, potrivit Proiectului de lege inițiat în data de 14 decembrie de Guvernul României care vizează modificarea și completarea O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, toate activitățile comerciale ale regiilor autonome vor fi organizate în societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată, într-un interval de cel mult trei ani de la data adoptării modificării legislative.

Silviu Geană, liderul Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură "Silva", care a tras acest semnal de alarmă pe marginea acestui subiect, a făcut, miercuri, la Realitatea PLUS, câteva precizări extrem de importante legate de actul normativ aflat pe masa Guvernului, care ar putea sa ducă la privatizarea Romsilva.

"Statul român face o greșeală capitală, iar interesele Romaniei sunt călcate în picioare, în condițiile în care pădurile sunt incluse în Legea siguranței naționale conform căreia, orice acţiuni sau inacţiuni care lezează interesele economice strategice ale României, constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României.

Dacă acest proiect va fi legiferat, va urma un val de privatizări de succes și toul va fi vândut pe câtiva lei și va ajunge în proprietatea unor grupuri de interese care fac anumite jocuri al nivel internațional.

Pe 14 decembrie, cand a fost pus in transparenta, am aflat de el, am intocmit un punct de vedere transmis pe 16 decembrie la SGG (Secretarului General al Guvernului - n.r.) , in atentia dl Neacsu, si un exemplar am depus la cancelaria primului-ministru, in atentia dl Nicolae Ciuca", a afirmat sindicalistul, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Potrivit acestuia, una dintre întreprinderile publice vizate în mod direct este Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și, implicit, cele 3,1 milioane ha de păduri pe care statul român le mai are încă în proprietate.

"Ceea ce s-a prevazut in PNRR e o reformare a Romsilva. Cei de la sindicat se tem de aceasta reforma pentru ca ar limita taierile ilegale din paduri.

Reformarea prevazuta prin PNRR se refera la delimitarea activitatii de administrare a padurii - de la intretinere, plantare etc, de activitatea de taiere a lemnului.

Cu alte cuvinte, nu se mai duce o firma in padure si estimeaza ca se taie 200-400 de m3, ci mai intai se taie lemnul, apoi se cumpara, iar firma nu mai ajunge in padura. O parte dintre angajatii Romsilva sunt complici la taierile ilegale de paduri. Nu toti, repet, o parte dintre ei. Au fost firme romanesti care au taiat pentru Schweighofer (HS Timber Group este o companie austriacă cu o lungă tradiție în prelucrarea lemnului, puternic ancorată în Europa Centrală și de Est, în special în România - n.r.)", a afirmat Mihai Ghoțiu, activist pentru mediu, fost senator USR.

Ministrul Mediului Tanczos Barna nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere pe marginea acestui subiect. În schimb, fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea (USR) urmează să abordeze, printre altele, și acest subiect în cadrul ediției de astăzi a emisiunii "News Room", moderate de jurnalista Ionela Arcanu.