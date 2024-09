Două baraje din Galați s-au spart în timpul inundațiilor. Niciun oficial de la Apele Române nu și-a asumat dezastrul, iar Administrația s-a limitat doar la un banal anunț. Nimeni nu poate spune cu exactitate cine poartă responsabilitatea, însă legea arată clar că barajele, deși de importanță redusă, trebuiau verificate. Mai mult, dacă se știa că sunt vulnerabile, Ministerul Mediului ar fi trebuit să le aibă în evidență.



Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale Apele Române este un personaj controversat. Bărbatul are o condamnare penală pentru că a fost prins la volan beat, iar numeroși jurnaliști au scris că a adus Administrația într-o situație financiară critică. În luna aprilie a acestui an, presa a scris că Lucaci voia să plătească nu mai puțin de 15 milioane de euro pentru un nou sediu, într-o clădire neconformă.



Suspiciunile că Sorin Lucaci ar putea lucra în interesul unor lideri PSD datează încă de pe vremea când era șef la Drumuri și Poduri Timișoara. Tot în acest an, presa locală scria că ar fi semnat pe atunci 4 contracte de peste 12 milioane de euro cu patronul FC Botoșani. Acesta din urmă este azi șef al Consiliului Județean Botoșani din partea PSD.



Controversele nu se opresc aici. În luna noiembrie a anului trecut, procurorii DIICOT au dat peste o plantație de canabis aflată într-un canton al Apelor Române. Deși afacerea cu droguri funcționa de mai mulți ani, timp în care s-au produs cantități impresionante, Sorin Lucaci s-a detașat rapid de situație. Presa locală a scris chiar că se străduiește să „îngroape scandalul”.