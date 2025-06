Iranul a lansat un atac cu aproape 150 de rachete asupra Israelului VIDEO

Apărarea aeriană iraniană a doborât două avioane de vânătoare israeliene, unul dintre piloți fiind o femeie și a fost luată prizonieră, relatează Tasnim.

Sistemele de apărare lucrează pentru a intercepta amenințarea. Trebuie să intrați în zonele protejate și să rămâneți acolo până la noi ordine. Ieșirea din zona protejată va fi permisă numai după ce veți primi instrucțiuni explicite; trebuie să continuați să acționați în conformitate cu instrucțiunile Comandamentului Frontului de Interne.”, arată un comunicat al IDF. Mesajul de alertă primit de locuitorii din Israel: ”Alertă de urgență: Avertisment extrem de grav În următoarele momente se așteaptă primirea unor alerte în zona ta. Trebuie să te deplasezi imediat într-un adăpost sigur din apropiere. În cazul primirii alertei, intră într-un spațiu protejat și rămâi acolo până la primirea unui nou anunț. Comandamentul Frontului de Acasă – Comportamentul salvează vieți.”, se arată în mesajul de alertă.

Interceptions and an impact observed near Tel-Aviv in Central Israel. pic.twitter.com/neWwh5kg32