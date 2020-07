ÎPS Pimen a fost înlocuit. Preasfințitul Părinte Calinic este noul Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Propunerile pentru această funcție au fost făcute în urma ședinței Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, care a avut loc în cursul zilei de 11 iulie.

Postul de Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților rămăsese vacant în urma trecerii la cele veșnice a Înalpreasfițitului Părinte Arhiepiscop Pimen.

PS Calinic Botosaneanul s-a nascut in Iasi, in data de 18 noiembrie 1957.

In luna martie a anului 1980 s-a inchinoviat la Manastirea Putna, iar in anul 1984 a fost tuns in monahism cu numele de Calinic.

In perioada 1985-1989 a urmat cursurile Facultatii de Teologie Ortodoxa 'Andrei Saguna' din Sibiu.

In 1986, la 14 mai, a fost hirotonit diacon in Catedrala mitropolitana din Iasi de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, iar la 15 august, in acelasi an, a fost hirotonit ieromonah pe seama Manastirii Putna.

In 1990 a fost numit de catre Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, pe atunci Mitropolit al Moldovei si Bucovinei, staret al Manastirii Rasca.

In 1991, la 25 martie, PS Calinic Botosaneanul a fost hirotonit arhiereu in Catedrala mitropolitana din Iasi, in demnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iasilor.