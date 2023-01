"Eu n-as elimina ca ipoteza de lucru caini de lupta. Uitati-va la modul de operare. Aici, in zona asta, sunt niste case si cred ca ar trebui investigata fiecare casa.

Am auzit in spatiul public ca nu acei caini maidanezi ar fi de vina, ci cainii unor persoane fizice lasati liberi in anumite conditii si in anumite ore. Nu vad niciun fel de ancheta. Nu trebuie sa elimibnam din calcul si aceasta ipoteza de lucru. Aici trebuia sa fie verificata zona, investigata, fiecare proproetar pentru ca acesti caini de lupta trebuiau inregistrati conform legii", a declarat, marti, la Realitatea PLUS, deputatul Dumitru Coarna.

Între timp, au trecut deja 3 zile de la moartea Anei Oroș, femeia ucisă de câini și nimeni nu a fost tras la răspundere. Autoritățile continuă să paseze vina de la una la cealaltă.

Primarul Nicusor Dan a reactionat si el, spunand ca a trimis Corpul de Control la institutiile cu responsabilitati in domeniu, insa nu a precizat nici pana in prezent despre ce institutii anume este vorba.