“Odată cu finalizarea construcției Turkstream 2 în Bulgaria și Serbia și devenind funcțional de la 1 ianuarie 2021, transportul de gaze pe Coridorul Transbalcanic, pe traseul clasic, cum veneau gazele din Rusia, s-a oprit. Atunci, în primăvara/vara anului 2021 ne-am gândit să transformăm Coridorul Transbalcanic. Am mers în delegații la Baku să le povestim la azeri despre ce e vorba, iar ulterior la turci. După am discutat cu bulgarii și am operaționalizat acest coridor, care în etapa asta, acum, se pot transporta prin el 3,5 miliarde de mc gaze naturale prin Negru Vodă și 1,5 miliarde mc prin Ruse-Giurgiu”, a declarat directorul general al Transgaz, Ion Sterian.

Acesta a purtat discuții cu omologii din Slovacia, Ungaria și Polonia, în cadrul cărora le-a explicat de existența acestui coridor care este funcțional. După ce bulgarii vor finaliza gazoductul de 63 de kilometri care este în construcție se vor putea aduce gaze naturale azere în Europa, din Marea Caspică, cu un volum de 15 miliarde de mc, deci mai mare decât era inițial în Coridorul Transbalcanic.

„Memorandumul este funcțional. Sunt 16 țări în coridorul sudic și putem aduce gaze din Azerbaidjan, este operațional. În etapa a doua se mai construiesc 63 de kilometri, putem ajunge până la 15 miliarde mc de gaze. Aici este vorba despre gazele din zona Mării Caspice și gazele lichefiate care pot veni din Turcia, care are 6 terminale LNG cu capacitate de 60 miliarde mc”, a explicat Ion Sterian.

Potrivit directorului general al Transgaz, “România este într-o poziție foarte privilegiată astăzi pentru că am investit foarte mult în infrastructura de transport gaze. Se văd rezultatele investițiilor în infrastructura de transport gaze și rolul României în regiune, ca un hub important care poate să asigure securitate energetică și aprovizionarea cu gaze din surse diversificate pentru țările anterior menționate”.