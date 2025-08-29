”Nicușor Dan trebuia să răspundă și să spună: Domnule, având în vedere că s-a trăit peste, până acum, pe vremea guvernărilor anterioare, pe vremea lui Kalus Iohannis, s-a trăit în România peste puteri, peste încasări de taxe, avem deficit bugetar, trebuie să luăm măsuri de austeritate.

Eu când ajung președinte voi crește și taxele și impozitele și voi sprijini, ba chiar voi cere măsuri de austeritate. Nu a zis așa ceva, ba dimpotrivă, ne-a promis că o să trăim infinit mai bine.

Păi stimați compatrioți, nu ne-au tras pe sfoară? Ce mandat electoral de la electorat are actuala coaliție, zisă pro-europeană, pentru a lua măsuri de austeritate?

Nimeni din niciun partid din actuala coaliție nu a emis un scâncet referitor la măsurile de austeritate, dimpotrivă.

Deci, de fapt ei ne-au tras pe sfoară și în alegeri, și în campania pentru prezidențiale, și în campania pentru parlamentare”, a declarat Ion Cristoiu.