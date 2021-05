"Am pornit în munca asta cu Vlad Voiculescu pentru ca am crezut în aceleași obiective, am avut aceleași obiective legate de sistemul de sănătate, obiective care în continuare se suprapun. Dacă Vlad o să vrea să vină să ajute, nu am nimic împotrivă. (ÎNTREBARE: Comunicati cu Vlad Voiculescu?) Evident că eu comunic cu Vlad Voiculescu, nu s-a rupt comunicarea odată cu demiterea sa", a afirmat ministrul Sănătății, la un post TV.

„Cred că, după ce toată lumea va respira și se va liniști după această perioadă tumultoasă, va vedea și contribuția lui Vlad Voiculescu cu alți ochi. Din nou: depinde mai ales de decizia lui”, a completat Mihăilă.

Pe 14 aprilie, Vlad Voiculescu a fost revocat din funcția de ministru al Sănătății, de către premierul Florin Cîțu, în urma mai multor disfuncționalități de comunicare, dar și a unor declarații și decizii manageriale controversate.