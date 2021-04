Anca Alexandrescu: - Domnule Talpeș, aș vrea să încep discuția noastră de astăzi… m-am tot gândit, venind spre dumneavoastră, exact cu întrebarea aceasta: A existat, există statul paralel? Dumneavoastră ați fost în exact acea parte a Serviciilor Secrete, despre care toată lumea vorbește, o lume ocultă, așa cum spun unii. Dar, pentru dumneavoastră, lucrurile sunt mult mai clare. Există, a existat statul paralel?

Ioan Talpeș: Eu cred că există lumi paralele, și această formulă se aplică tuturor sistemelor care până la urmă sunt organizate. ne referim la stat, Servicii, ce vă imaginați dvs că funcționează ca să aibă o formulă acceptată… pentru că până la urmă dezordinea e mai puțin organizată, ea aproape vine de la sine. ea nju trebuie decât inițiată. se pare că umanitatea vine din această condiție a dezordinii. și a fost o dezordine incipientă în lupta asta.

ANCA: Nu este și acum?

TALPEȘ: Ba da, d-aia spuneam că ea este naturală. Ordinea este organizată și ordinea trebuie susținută. Ei, că se ajunge și la formule din acestea , constituie pentru dumneavoastră subiectul de abordare, adică stat paralele, sau , mă rog, sistem paralel, sisteme paralele, asta e natural, cred eu, să existe.

Ce mi se pare mie totuși că ar trebui gândit mai profund.. vedeți, noi vorbim despre Servicii. Serviciile fac, Serviciile au făcut, desfac, refac

ANCA: Controlează absolut tot…

TALPEȘ: Controlează absolut tot, fac afaceri… mie mi se pare că aici e un forțaj. Și când spun un forțaj mă gândesc în primul rând la oamenii care trec prin Servicii. Pentru că până la urmă, din cunoașterile mele, cele mai multe chestiuni care sunt făcute în afara legii, chiar prin încălcarea legii, sunt făcute de oameni. De oamenii aceia care, la un moment dat, sunt în Servicii, servesc în fazele incipiente sau ale evoluției lor în Servicii, servesc, în primul rând, interesele Serviciului și implicit al Statului, pentru că Serviciile nu pot servi în afara intereselor.

ANCA: Iertați-mă că vă întrerup, dar este important de punctat. Reprezintă acești oameni interesul Serviciului, absolut de acord, dar de foarte multe ori mi-am pus întrebarea în emoissiune, atunci când sunt pe masă o serie de dezvăluiri și o serie de lucruri spuse și dovedite public. dacă până la urmă acești oa,meni au servit statul.

TALPEȘ: Nu există Servicii care să nu servească Statul. Oameni, da, dar Servicii, nu. Și de aceea mie mi se pare că este o greșeală să se continue cu insistență, privitor la… adresându-se Serviciilor… nu, oamenii. Și dacă ne uităm pe parcurs, putem să constatăm cât s epoate de clar acest lucru.

ANCA A. - Haideți să pornim de la Pacepa, apoi Caraman și să ajungem la momentul de vârf al Statului Paralel, cum a fost denumit chiar în presa românească, perioada Binomului sau perioada Maior-Coldea. dra haideți să mergem la momentul pacepa, dvs ați fost dir SIE, iar Pacepa nu a avut cuvinte frumoase despre prezența dvs la SIE

TALPEȘ: Dar pentru mine asta este o onoare, dragă

ANCA: Tocmai d-asta vă și întreb. Pacepa a fost privit ca un erou la un moment dat, care este adevărul, pentru că a vorbit despre dvs în termeni nu foarte eleganți, aș spune 6.22

TALPEȘ: Doamnă, prostia e atât de mare, încât de ce oare să nu fie și o asemenea situație - Pacepa, erou. 6.37

I.T Eu am scris și urmează să fac precizări mai largi pentru că știți există momente când faci până la ce nivel faci și de ce este nevoie să faci ceva

Mai ales atunci când ai participat sau ai făcut parte dintr-o lume, care pentru lumea firească, este cel puțin asunsă. și e natural să fie ascunsă. dacă serviciile ar veni și și-ar anunța toate inițiativele, toate acțiunile ce s-ar mai întâmpla.

Și până la urmă așa ceva s-a și întâmplat în România, e inrcedibil acest lucru . dacă am face o comparație , atunci am sesiza că nimeni nu a ajuns la starea de prostație la care am ajuns noi în materie de abordare a Serviiciilor.

Haideți să ne gândim puțin la ce s-a întâmplat cu celelalte servicii foste, în tratatul de la Varșovia. serviciul polonez, ceh, maghiar, ce să mai vorbim, bulgar, acolo nu au fost asemenea crize, și continuă în niciun caz dispute în materia respectivă.

ANCA: De ce s-a întîmplat acest lucu în România, pentru că eu tot am abordat acest subiect, cum s-a transformat Securitatea după 1989, și invariabil în discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii, cu oameni care au cercetat momentele respective, s-a făcut această paralelă. În România, trecerea la democrație a fost diferită față de celelalte țări și poate din acest motiv multe din evoluțiile de după 1989 au fost diferite față Ungaria, de Polonia, și de celelalte ex pe care dvs le ați dat. și în materie de Servicii este valabil acest lucru? 8.21

TALPEȘ: Categoric. În primul rând de Servicii. Eu cred că faceți un demers extraordinar, și este pentru prima dată când cineva face un astfel de demers care până la urmă forțează scoaterea cărților pe masă. și cred că e necesar și vă spun de ce este necesar, pentru faptul că România se află într-o situație disperată, și România trebiuie să-și rezolve o dată și această situație, aceea a serviciilor. pentru că ceea ce se produce zi de zi fără niciun fel de reținere este discreditarea acestor instituții… din cauza unor persoane. și atunci ce facem, continuăm pe chestiunea aceasta? dacă continuăm pe chestiunea. aceasta, categoric nu facem altceva decât prin discreditarea serviciior, de fapt, refuzăm Statului, refuzăm, și spun foarte apăsat acest lucru, șansa de a se apăra. șansa de a-și promova interesele, pentru că serviciile nu promovează în primul rând interesele individului. pentru interesele individului, există indivizii, nu? fiecare în parte, pornim de dimineață și până seara și ne promovăm interesele,nu? sau promovează interesele individului în temeiul legii.

ANCA: Du cumva statul român este slăbit astăzi în fața acestor Servicii? s-a perpetuat cumva asta după 1989… adică cumva statul nju poate în fața serviciilor să se ocupe de individ, așa cum spuneți dvs, pentru că Serviciile sunt în tot și în toate și s-a dovedit acest lucu.

TALPEȘ: Păi, acum, fără supărare, dacă nu ar fi în tot și în toate, înseamnă că statul este mai slab decât ăsta în care trăim noi, pentru că serviciile trebuie să servească Statul. deci, vrând nevrând, în schemele lor de funcționare, ele servesc în primul rând promovarea intereselor statului, apărarea intereselor Statului. vedeți, noi am ajuns indivizi, păi, cetățeanul, drepturile cetățeanului.. păi, e dreptul cetățeanului, dar nu gândiți că drepturile cetățeanului funcționaeză într-un sistem? sau, fără supărare, uitați ce facem la ora actuală cu pandemia aceasta. păi, toți cetățenii au drepturi , nu? toți cetățenii au dreptul să spună una sau alta… niciunul nu gândește de ce statul, care e acuzat, nu reușește să vină în întâmpinarea, nu reușește să acopere… nu reușește

ANCA: Serviciile de ce nu ajută?

TALPEȘ: Cum nu ajută? să fim serioși.. ăsta e niovelul pe care statul îl poate ajuta. acesta este nivelul cu care noi putem contribui la susținerea statului . păi ce noi putem să ne comparăm cu state din UE care au niște venituri extraordinare

ANCA: Nici ele nu duc lipsă de veniturI

TALPEȘ: Vreți să vă spun eu asta? atunci vă spun. să știți că serviciile, la rândul lor, suportă aceleași copnsecințe ale nivelului mijloacelor aflate la diospoziția statului



ANCA: Au avut cele mai amri bugete din ultimii ani. au crescut exponențial bugetele serviciilor.

TALPEȘ: Asta e cu totul altceva . asta înseamnă că serviciile, și eu mă refer, în special, la SIE, participă la niște acțiuni, este introdus un joc internațional pe care e greu ca noi să-l cunoaștem și nici nu am avdea acest drept. dar eu sunt sigur că ceea ce fac fac în interesele țării. colaborare cu alte servicii. pentru că lumea asta se află într-o dispută extraordinară, la ora actuală. eu cred că e cea mai ateribilă dispută care depășește inclusiv cea care s-a desfășurat în timpul celui de-al doilea război mondial. ce să mai vorbim de războiul rece.