Intervenție dificilă pe munte: copilă de 11 ani, rănită pe un traseu montan aglomerat

O turistă de 11 ani, rezidentă în Germania, a suferit răni după ce a căzut, vineri, pe un traseu din Cheile Râmețului, județul Alba. Incidentul s-a produs în zona de mijloc a traseului, iar accesul echipajelor de salvare a fost complicat de numărul mare de turiști aflați în zonă.

Salvatorii au intervenit de urgență

Echipa Salvamont Alba a intervenit prompt, însă înaintarea pe firul văii a fost dificilă, aglomerația îngreunând transportul echipamentelor și al tărgi pentru evacuarea victimei.

După ce a fost stabilizată, fetița a fost predată unui echipaj SMURD, care a transportat-o la spital pentru investigații și tratament.

Autoritățile le reamintesc turiștilor importanța respectării regulilor de circulație pe traseele montane și recomandă evitarea blocării căilor de acces, mai ales în zonele aglomerate, pentru a permite intervenția rapidă a echipelor de salvare.