Salvatorii au intervenit de urgență

Echipa Salvamont Alba a intervenit prompt, însă înaintarea pe firul văii a fost dificilă, aglomerația îngreunând transportul echipamentelor și al tărgi pentru evacuarea victimei.

După ce a fost stabilizată, fetița a fost predată unui echipaj SMURD, care a transportat-o la spital pentru investigații și tratament.

Autoritățile le reamintesc turiștilor importanța respectării regulilor de circulație pe traseele montane și recomandă evitarea blocării căilor de acces, mai ales în zonele aglomerate, pentru a permite intervenția rapidă a echipelor de salvare.