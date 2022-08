Este prima vizită a președintelui turc Erdogan în Ucraina de la începerea invaziei ruse, pe 24 februarie.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a ajuns în Ucraina și s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la Palatul Potocki din Lvov, în cadrul vizitei de lucru de o zi.

The first photo from the meeting between Erdogan and Zelenskyy. pic.twitter.com/DG6AGkYDPw