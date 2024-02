Discuțiile care au avut loc vineri după-amiază între liderii PSD și PNL privind viitorul Coaliției s-au încheiat fără rezultat. Potrivit surselor Realitatea Plus, social-democrații și liberalii se vor mai întâlni weekendul acesta. Liberalii s-au săturat de atacurile din partea PSD și vor să meargă pe cont propriu la alegerile din acest an, anunță Realitatea Plus. Voci din interiorul partidului condus de Nicolae Ciucă spun că partidul se pregătește să intre într-o nouă alianță.