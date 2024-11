Cu toate acestea, vedetele de pe internet spun că înțelegerile cu privire la campaniile de promovare au fost făcute prin intermediari și că nu știau că promovau un anumit candidat.

„Călin Georgescu este o persoană care și-a creat o campanie electorală aici pe TikTok într-un mod efectiv diabolic.

S-a creat o campanie pentru influenceri. La suprafață, această campanie creată pentru noi avea ca scop ideea că trebuie ca oamenii să meargă la vot.

În spatele acestei scheme era de fapt important să răspândim două hashtaguri: și anume #prezidențiale2024 și #echilibrușiverticalitate.

Care era scopul acestora? Să aducă în comentarii cât mai mulți boți care să lase în comentarii „Votăm Călin Georgescu.”

Suntem mulți care am mușcat gogoașa asta.” a recunoscut un influencer în cadrul unui videoclip postat pe rețeaua de socializare.

Influencerii spun că au fost plătiți prin intermediul platformei Fame Up, făcută special pentru promovări pe rețelele sociale. Tiktokerii au transmis că nu știau cine îi plătește și că au primit mai mult de 2.000 de lei pentru campaniile derulate.

„Am primit sume mari, nu 400 de lei așa cum ați auzit voi la nu știu cine. Nu am fost plătiți de candidați. Am fost plătiți să îndemnăm oamenii să iasă la vot. Cea mai proastă postare pe un cont mare pe Fame Up este 2.600 de lei”, a mai spus o tânără.

Despre modul în care s-ar fi derulat campania pentru Călin Georgescu a vorbit și un tânăr care a lucrat la implementarea a diferite promovări pe TikTok.

„Aproape tot conținutul postat este extras din podcasturi și interviuri. Conține momente favorabile și subiecte de interes.

În plus sunt editate simplu și au și o melodie pe fundal care îți generează o emoție.

Apoi s-au folosit așa-numitele ferme de troli sau de boți, despre care ai mai auzit. Ele sunt mii de dispozitive legate între ele greu de localizat și detectat care au rolul de a face niște activități specifice: like și comentarii.

Este foarte greu de estimat la ce scară s-au folosit acești boți.”

@eduardd.diaconu O perspectivă asupra strategiei de campanie pe TikTok a lui Călin Georgescu din partea cuiva în domeniu. Disclaimer: Acest video nu reprezintă asociere politică de niciun fel. Videoul are rol investigativ, informativ și are menirea de a prezenta obiectiv o strategie de marketing. Fiecare persoană este responsabilă de propriile alegeri și are dreptul la propria opinie. Acest material a fost produs din propria inițiativă fără îndemnul unei persoane sau grup de interese. Pentru acest material nu au fost încasați bani sau au fost primite alte beneficii. ♬ original sound - Eduard Gh. Diaconu

