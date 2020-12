Infecționistul Adrian Marinescu: „Plecând de la dovezile științifice, sper ca oamenii să decidă să se vaccineze”

Adrian Marinescu: „A fost bine la vaccinare, e o normalitate. Am facut multe vaccinuri de-a lungul timpului. Nu am avut nicio durere la nivelul locului de injectare. E un mesaj pentru noi toti: incepem vaccinarea de aici si vom continua. Reactiile adverse imediate sunt foarte rare si de scurta durata. Dispar dupa una sau doua zile. Dovezile stiintifice ne spun ca nu vom avea reactii adverse la distante mari de timp. Nu exista totusi siguranta de 100%. La 21 de zile se face rapelul, adica a doua administrare. Efectul maxim al vaccinului vine la sapte zile de la prima administrare. Peste un million de oameni in lume sunt deja vaccinati. Plecand de la dovezile stiintifice, sper ca oamenii sa decida sa se vaccineze.”