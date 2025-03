Condamnă pe inculpatul P C A, …, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj (fapta din data de 16.08.2024 – persoană vătămată C M). În temeiul art. 193 alin. (2), alin. (2 indice 1) lit. c) CP, cu aplic. art. 396 alin.1, alin.2 şi alin.10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul P C A, …, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe (fapta din data de 16.08.2024 – persoană vătămată P E).

În temeiul art. 371 alin. (2) CP, cu aplic. art. 396 alin.1, alin.2 şi alin.10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul P C A, …, la pedeapsa principală de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice (fapta din data de 16.08.2024 ). În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen., constată existenţa concursului de infracțiuni între faptele deduse judecății. În temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) Cod.pen. contopeşte pedepsele şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din celelalte pedeapse stabilite , respectiv 1 an şi 2 luni închisoare, urmând ca, în final, inculpatul P C A să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 2 luni închisoare„, potrivit minutei judecătoreşti. citată de Focus Press.