Acest nou record de temperatură a fost înregistrat miercuri după-amiaza la marginea oraşului New Delhi, la Mungeshpur, de către serviciul meteorologic indian şi depăşeşte cu peste 1 grad precedentul record naţional care a fost înregistrat în deşertul Rajasthan.



Meteorologii indieni au semnalat deja temperaturi record pentru regiunea New Delhi marţi, când s-au înregistrat 49,9°C.



Autorităţile locale au emis un cod roşu de alertă pentru cei peste 30 de milioane de locuitori din New Delhi.





În mai 2022, termometrele au înregistrat 49,2 grade Celsius în anumite cartiere ale capitalei Indiei, a relatat în acel an presa indiană.

Restructurare din temelii la Ministerul Sănătății: Un nou proiect reduce numărul de secretari de stat și de posturi

Temperaturile caniculare sunt frecvente în India pe perioada verii, dar, potrivit cercetătorilor, schimbările climatice determină valuri de căldură mai prelungite, mai frecvente şi mai intense.





Autorităţile din New Delhi au avertizat totodată asupra riscului unei penurii de apă în perioadele în care rezidenţii suferă de pe urma caniculei. Întreruperi în aprovizionarea cu apă curentă s-au produs deja în anumite zone, scrie Agerpres.



Valul de căldură care afectează centrul şi nord-vestul Indiei "se va atenua progresiv" începând de joi, conform meteorologilor.

Criza se simte și în buzunarele retailerilor: Marile lanțuri de magazine au raportat profit în scădere