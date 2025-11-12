Incidentul readuce în atenție starea precară a echipamentelor de urgență și lipsa condițiilor de siguranță pentru pacienți.

Totul s-a petrecut în Unitatea de Primiri Urgențe, unde pacientul, care suferea de o fractură la claviculă, aștepta de la ora 8:00 dimineața să fie transportat cu o ambulanță. Echipajul medical a sosit după ore întregi de așteptare, abia mai târziu, însă s-a constatat că targa din autosanitară era defectă. Celelalte tărgi funcționale erau deja folosite în alte intervenții. În momentul manevrării, dispozitivul s-a dezechilibrat, provocând prăbușirea pacientului și căderea tărgii peste el.

Medicii au confirmat ulterior că bărbatul a scăpat cu leziuni ușoare, dar incidentul a provocat o undă de revoltă printre cadrele medicale și pacienți.

Cazuri care se repetă la Ploiești

Nu este prima oară când o astfel de situație se petrece la Spitalul Județean Ploiești. La sfârșitul lunii octombrie, un bărbat de 85 de ani a fost rănit în circumstanțe aproape identice, în timpul unui transfer între două spitale.

Potrivit Poliției Județene Prahova, în acel caz a fost deschisă o anchetă. „Pacientul fusese externat din Spitalul Județean și urma să fie dus la o altă unitate medicală. În timpul manevrei de transfer, targa ambulanței s-a dezechilibrat și omul a căzut”, explica la acel moment dr. Andrei Ilinca, directorul medical al SJU Ploiești.

O legătură neașteptată cu conducerea medicală

Ulterior, surse medicale au dezvăluit că bărbatul de 85 de ani era chiar tatăl managerului Spitalului Municipal Câmpina. Acest detaliu a atras și mai mult atenția opiniei publice, mai ales în contextul în care autoritățile nu au reacționat după incident.

Defecțiuni, lipsă de echipamente și timp pierdut

În doar câteva săptămâni, două accidente similare au scos la iveală disfuncționalități grave la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, cea mai mare unitate medicală din județ. Problemele semnalate includ lipsa echipamentelor funcționale, tărgi defecte, timpi mari de așteptare și lipsa unei reacții rapide din partea conducerii.

Oficialii spitalului au evitat până acum declarațiile publice detaliate, însă atmosfera tensionată din unitate și reacțiile personalului arată că nemulțumirea este în creștere. Tot mai mulți angajați vorbesc despre o infrastructură învechită și despre presiunea uriașă pusă pe echipaje care lucrează cu resurse insuficiente.

Pacienții, în pericol chiar în locul unde caută ajutor

Cele două incidente succesive din Ploiești arată cât de fragilă a devenit siguranța pacienților în spitalele de urgență. În loc să fie protejați, bolnavii ajung să sufere accidente chiar în spațiile destinate îngrijirii medicale. În lipsa unor măsuri concrete și a unei modernizări reale, astfel de episoade riscă să devină o realitate obișnuită într-un sistem medical aflat la limită.

