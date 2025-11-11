O femeie s-a aruncat de pe turnul de apă din Grădina Botanică din Cluj-Napoca. A fost resuscitată și transportată la spital

Incident la Cluj
Incident grav, marți după-amiază, în Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca. O femeie în vârstă de 46 de ani, originară din județul Mureș, s-a aruncat de la înălțime, din turnul de apă aflat în incinta grădinii.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj și polițiști ai municipiului. Potrivit reprezentanților ISU, victima a fost găsită în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să-i restarteze funcțiile vitale.

Cum se simte femeia după incident?

Femeia a fost ulterior preluată de echipajul medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Cluj-Napoca pentru îngrijiri de specialitate.

Primele date ale anchetei indică faptul că ar putea fi vorba despre o tentativă de sinucidere.

„În data de 11 noiembrie, în jurul orei 14:45, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată că, în incinta Grădinii Botanice, o femeie s-ar fi aruncat de la înălțime, dintr-un turn. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina motivele care au dus la gestul extrem și pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a desfășurat evenimentul.