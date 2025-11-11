La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj și polițiști ai municipiului. Potrivit reprezentanților ISU, victima a fost găsită în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să-i restarteze funcțiile vitale.

Cum se simte femeia după incident?

Femeia a fost ulterior preluată de echipajul medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Cluj-Napoca pentru îngrijiri de specialitate.

Primele date ale anchetei indică faptul că ar putea fi vorba despre o tentativă de sinucidere.

„În data de 11 noiembrie, în jurul orei 14:45, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată că, în incinta Grădinii Botanice, o femeie s-ar fi aruncat de la înălțime, dintr-un turn. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina motivele care au dus la gestul extrem și pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a desfășurat evenimentul.