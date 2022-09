Camilla îl însoțea pe soțul ei, regele Charles al III-lea, la slujba de la Catedrala Llandaff pentru prima vizită a monarhului la Cardiff, când s-a întâmplat incidentul. Regina Consoartă s-a dezechilibrat și a încercat să blocheze tocul pentru a nu aluneca în timp ce merge, moment surprins de camerele de luat vederi.

Total class the way the Queen Consort manages this minor slip on her way out of @LlandaffCath 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Given Camilla is managing to do this whole week while nursing a broken toe - she handled it with her usual humour… pic.twitter.com/dKg4yyxK8V