Un accident rutier a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 21:00, în parcarea unui complex sportiv situat pe Strada Botizului din Satu Mare. Evenimentul a implicat un singur autoturism care a acroșat mai multe vehicule parcate, provocând avarii.

Forțele de intervenție au acționat prompt, fiind mobilizați 11 pompieri de la Detașamentul de Pompieri Satu Mare, cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare și unul de prim ajutor, alături de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Satu Mare au confirmat că, la fața locului, a fost identificată o victimă de sex masculin, conștientă și cooperantă, care era încarcerată în autoturismul său. După ce a fost scoasă, victima a fost predată echipajului medical pentru a fi transportată la spital.

În urma incidentului nu au fost identificate alte persoane rănite. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.