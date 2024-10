Casa a fost cuprinsă de flăcări în mai puțin de trei minute, și asta fiindcă întreaga structură este din lemn. Ceea ce a facilitat extinderea cu repeziciune a flăcărilor, spun martorii oculari, care au încercat să salveze cât mai multe lucruri din interior.

”Din păcate, oricâte găleți cu apă am aruncat noi nu am putut opri focul. Am intrat vreo 10-15 oameni, localnici, și am scos ce am putut salva din casă. Prima mașină a venit al circa 15 minute după primul apel. Pompierii își fac treaba, dar cu întârziere, încearcă să salveze casa din vecinătate. Poate și din cauza faptului că drumul este greu accesibil”, spune un martor ocular.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje cu autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență care încearcă să salveze ce se mai poate. Specialiștii urmează ulterior să stabilească cauzele care au dus la acest incendiu.