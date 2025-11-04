Ce au transmis autoritățile în acest caz?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, incendiul s-a manifestat la o priză și la cablurile care alimentau frigiderul magazinului. Focul a fost observat la timp, iar personalul a alertat imediat autoritățile.

„Echipajele de la Punctul de Lucru Florești au ajuns rapid la fața locului. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, în limitele găsite. Ca măsură de siguranță, aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat”, au precizat reprezentanții ISU Cluj.

La intervenție au participat o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Un client al magazinului a fost evaluat medical de paramedici după ce a prezentat simptome ușoare de intoxicație cu fum, însă nu a fost necesar transportul la spital.

Incendiul nu s-a extins, iar pagubele materiale au fost minime. Cauza probabilă a izbucnirii focului este un scurtcircuit electric.