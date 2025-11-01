Explozia s-a produs în jurul orei 19:20, iar în urma apelului la 112, la fața locului au fost trimiși pompierii, polițiștii, dar și ambulanțe.

Reprezentanții ISU Cluj anunță că e posibil să fie victime, iar ulterior au confirmat că sub dărâmături a fost găsit trupul unui bărbat de circa 50 de ani. „Din păcate, a fost declarat decesul. Nu au fost identificate alte victime sub dărâmături”, a mai transmis ISU Cluj.

Țeava de gaze a fost ruptă, iar flăcările sunt întreținute de gazul care scapă prin acel loc. Până la intervenția firmei distribuitoare, pompierii încearcă să țină flăcările sub control, scrie presa locală.

La fața locului încă există o flacără uriașă, deoarece compania de gaze nu a ajuns în zonă pentru a întrerupe alimentarea!

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu. Potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă. Au fost trimise la fața locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic”, a transmis ISU Cluj.

