Reziștii îi validează la această oră candidatura lui Cătălin Drulă, pe fondul unor tensiuni uriașe în coaliție. Scandalul este alimentat și de participarea președintelui Nicușor Dan la eveniment, deși șeful statului nu ar trebui să se implice în campanie sau să susțină vreun candidat. De altfel, șeful statului nici nu s-a ferit să afirme, la reuniune, că „USR poate conta pe sprijinul meu”, în timp ce Drulă i-a atacat fără menajamente pe partenerii de coaliție.