Incendiu puternic la un restaurant din Constanța: zeci de pompieri mobilizați, 14 persoane evacuate - VIDEO

Mai multe persoane au fost evacuate (foto: arhivă)
Alertă majoră la Constanța, după ce acoperișul unui restaurant a fost cuprins de flăcări. Incidentul a mobilizat un număr impresionant de echipaje, iar mai multe persoane au fost evacuate, potrivit presei locale. 

Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au fost trimise forțe considerabile: trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de descarcerare și o ambulanță SMURD B.

Pentru a gestiona eficient posibilele victime, de la Detașamentul Port a fost trimisă autospeciala pentru transport victime multiple, iar Detașamentul Palas a suplimentat intervenția cu încă o autospecială de stingere.

Au fost evacuate 14 persoane, niciuna neavând nevoie de îngrijiri medicale.