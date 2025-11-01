Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au fost trimise forțe considerabile: trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de descarcerare și o ambulanță SMURD B.

Pentru a gestiona eficient posibilele victime, de la Detașamentul Port a fost trimisă autospeciala pentru transport victime multiple, iar Detașamentul Palas a suplimentat intervenția cu încă o autospecială de stingere.

Au fost evacuate 14 persoane, niciuna neavând nevoie de îngrijiri medicale.