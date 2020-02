Incendiu la aeroportul Otopeni - Zeci de persoane evacuate

Duminica dimineata a izbucnit un incendiu in terminalul de plecari de la aeroportul Otopeni. Pompierii au intervenit rapid si au localizat focul. Aparent, incendiul a izbucnit la o hota de la un restaurant fast-food.

"Incendiul este localizat, nu sunt probleme. Sunt probleme cu degajarea de fum. S-a procedat la evacuarea persoanelor din terminalul plecari. 15 persoane au fost conduse si evacuate in zona parter si in acest moment e in desfasurare aceasta operatiune. Incendiul a fost intr-un restaurant de tip fast food, probabil e vorba de o hota. Cert e ca exista in continuare fum in incinta in special in partea superioara si in acest moment se procedeaza la ventilarea spatiilor si toate persoanele din zona terminalului sunt conduse spre parter", a declarat Daniel Vasile, purtatorul de cuvant ISU Bucuresti, pentru REALITATEA PLUS.