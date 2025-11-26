Proprietarul locuinței, un bărbat de 40 de ani, a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu fum încercând să stingă flăcările înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

De la ce a pornit focul?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară pentru intervenții la înălțime, o ambulanță SMURD și echipaje de poliție. Incendiul se manifesta pe holul apartamentului aflat la etajul al treilea al clădirii, iar fumul dens inundase rapid casa scării.

În urma arderii mocnite, au fost afectate tabloul electric, un pantofar, tocăria unei uși și pereții din zona holului. Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului, evacuarea fumului și limitarea efectelor negative asupra locuinței și a clădirii.

Primele concluzii ale anchetei indică drept cauză probabilă un scurtcircuit electric. Bărbatul rănit a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații suplimentare, fiind suspectat de intoxicație cu fum.

Autoritățile reamintesc populației importanța verificării instalațiilor electrice și a utilizării echipamentelor în condiții de siguranță, pentru prevenirea unor astfel de incidente.