Incendiu la un depozit de armament din Mija! Au fost evacuate 25 de persoane!

Detașamentul de Pompieri Moreni intervine în localitatea Mija, unde, din primele informații ale apelantului, a fost semnalat un incendiu produs la un depozit cu muniție.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era lichidat, iar în acest moment se înregistrează doar degajări de fum. Se acționează pentru ventilarea spațiilor afectate. Au fost evacuate 25 de persoane.

Până în prezent nu au fost identificate victime, a transmis ISU Dâmbovița.

La fața locului sunt mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni, precum și 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.